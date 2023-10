Auriemma: "Lavoro, onestà e capacità ci hanno premiato"

La Uilm si conferma prima organizzazione sindacale nei siti Leonardo della provincia di Napoli. Il sindacato dei metalmeccanici della Uil conquista la maggioranza assoluta nello stabilimento di Pomigliano d’Arco, il più grande sito della divisione Aerostrutture dell’azienda, con 16 delegati su 28 e ottiene la maggioranza relativa nel sito produttivo di Nola con 3 delegati su 9.

“In queste elezioni delle Rsu, la Uilm pur mantenendo lo stesso numero di delegati a Pomigliano e a Nola, aumenta la percentuale di rappresentanza arrivando al 55% dei consensi. Il lavoro, l’onestà e la capacità di essere interlocutori seri ci hanno premiato”. E’ il commento del segretario generale Uilm Campania, Crescenzo Auriemma.

“Complimenti a tutti i candidati, ai lavoratori che ci hanno dato fiducia e che, con questo voto, ci caricano di responsabilità. Responsabilità che, come Uilm, abbiamo sempre coscientemente portato avanti. Alla rsu eletta va un plauso per il risultato raggiunto con la certezza che, nei prossimi anni, dovranno portare avanti un lavoro difficile e scrupoloso – ha aggiunto Auriemma – In Campania il gruppo Leonardo è fondamentale per l’occupazione e lo sviluppo dell’intera regione. Come Uilm sappiamo bene quanto questo settore sia strategico e importante. Occorre mantenerlo in vita e accrescerlo per il benessere dell’intero territorio. Per questo continueremo a batterci”, ha concluso il sindacalista.