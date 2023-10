Favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei territori particolarmente colpiti dallo spopolamento

Giunta al giro di boa la I annualità del Fondo di Sostegno ai Comuni Marginali disposto al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei territori particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche -https://www.agenziacoesione.gov.it/strategia-nazionale-aree-interne/

1.187 i Comuni, di cui 1.101 del Meridione, per un complesso di risorse messe a disposizione pari a 180 Mln di euro.

L’erogazione delle risorse relative alla prima annualità è stata disposta automaticamente; per accedere alla II annualità i Comuni dovranno seguire l’iter predisposto dall’Agenzia per la Coesione territoriale.

Projenia Scs nel 2022 e durante tutto l’anno in corso, ha supportato numerose amministrazioni comunali -campane, sarde, pugliesi e siciliane- nella gestione amministrativo/ finanziaria e nella fase di rendicontazione delle attività connesse all’utilizzo del fondo in parola, sentendosi, in qualche modo, parte di ogni attività nascente. I tecnici dell’azienda irpo-sannita, con il loro lavoro certosino di supporto e training, sono stati protagonisti, seppur in maniera residuale, delle storie di questi neonati, numerosi, imprenditori che hanno creduto nel proprio territorio.

Da questo intenso lavoro di assistenza e vicinanza ai piccoli comuni delle aree interne, nasce Projenia Valley, uno spazio di https://www.projeniawork.net/ dedicato alle attività economiche che sono state avviate grazie ai contributi a valere sul Fondo di sostegno ai Comuni Marginali.

La pagina viene costantemente aggiornata con i dati descrittivi e fotografici delle aziende beneficiarie dell’annualità 2021, proponendosi di trasformarla in un contenitore di “successi” anche per la seconda annualità che i Comuni si apprestano a gestire ed erogare.