Avellino conquista l’Eurochocolate di Perugia, Nargi: «Le nostre eccellenze nella vetrina più prestigiosa»

Le rinomate nocciole, i tre vini Docg, i sapori e i profumi di una terra che vuole farsi conoscere dai turisti e dai buyer internazionali, nello stand dedicato al capoluogo. E dal 9 al 14 febbraio sarà Avellino ad ospitare Eurochocolate, porta del Sud del cioccolato di qualità

Avellino, 13 ottobre 2023 – Avellino sbarca all’”Eurochocolate” ed è protagonista, con le sue straordinarie eccellenze, nella grande vetrina internazionale di Perugia.

Le rinomate nocciole, i tre vini Docg, i sapori e i profumi di una terra che vuole farsi conoscere dai turisti e dai buyer internazionali, sono stati esposti nello stand dedicato al capoluogo irpino. Una missione speciale per la vicesindaco con delega al Turismo, Laura Nargi, ambasciatrice d’eccezione di ciò che di meglio sa esprimere la nostra città.

Una lunga e intensa mattinata all’insegna della promozione del capoluogo, nel corso della quale lo stand di Avellino è stato visitato, tra gli altri, dal presidente di “Eurochocolate”, l’architetto Eugenio Guarducci. Una tappa prestigiosa, in un evento di assoluto richiamo, che fa da preludio al grande appuntamento di febbraio, dal 9 al 14, quando sarà Avellino ad ospitare “Eurochocolate” tra le proprie strade.

Unica realtà del Sud ad organizzare l’evento, il capoluogo diventerà la vera e propria porta del cioccolato di qualità dell’Italia meridionale.

«E’ un grande onore, per me, rappresentare la città di Avellino qui a Perugia, in occasione di un evento internazionale così prestigioso e rinomato. – sottolinea Nargi – La nostra è una terra dalle forti eccellenze enogastronomiche, vera e propria “nut valley” per la produzione delle nocciole e “terroir” ideale per i vini Docg, a partire dal Fiano di Avellino. Poter promuovere questi grandi prodotti in una vetrina tanto importante, e con un nostro stand, è stato davvero un piacere. – continua la vicesindaco con delega al Turismo – Stiamo raccogliendo i frutti di una partnership che abbiamo fortemente voluto e che, dal 9 al 14 febbraio prossimi, ci vedrà felici di ospitare nella nostra città un’attesissima tappa di “Eurochocolate”, unico capoluogo al Sud e vera e propria Porta del cioccolato di qualità». – conclude -