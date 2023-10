Controlli gratuiti presso il Presidio Ospedaliero

Sant’Angelo dei Lombardi (Av) - Il prossimo 20 ottobre 2023, in occasione della Giornata Mondiale dell’Osteoporosi, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, l’ASL di Avellino, guidata dal Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante, promuove una giornata dedicata alla prevenzione presso il Presidio Ospedaliero “Criscuoli-Frieri” di Sant’Angelo dei Lombardi.

Per l’occasione sarà possibile accedere gratuitamente su prenotazione, fino ad esaurimento posti disponibili, a visite specialistiche per osteoporosi ed esecuzione di MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata) con apparecchiature di ultima generazione in grado di fornire una misurazione della densità minerale ossea ad alta risoluzione.

L’iniziativa si rivolge in particolare alle categorie a maggiore rischio osteoporosi, le donne in menopausa, con l’obiettivo di promuovere una cultura della prevenzione, garantendo una corretta informazione e la diagnosi precoce della patologia.

Le visite saranno eseguite dal dott. Salvatore Frullone presso gli ambulatori della Medicina Interna. L’esecuzione della MOC DEXA sarà affidata al dott. Filippo Nigro.

Le prenotazioni dovranno pervenire al numero 0827277397 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 13.00 alle ore 14.00