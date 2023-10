Una gara prestigiosa e molto combattuta, valevole per il Campionato italiano Formula Challenge Aci Sport

Avellino - Ivan De Varti, portacolori della scuderia automobilistica irpina Power Car Competition, va a segno anche alla trentaseiesima edizione del Napoli Challenge Sarno, di scena sul Circuito Internazionale in provincia di Salerno. Il pilota di Benevento, questa volta a bordo della Clio Rs Ragnotti 2000, è infatti salito sul gradino più alto del podio di classe e del gruppo N, in una gara prestigiosa e molto combattuta, valevole per il Campionato italiano Formula Challenge Aci Sport.

Fondamentale è stato il lavoro svolto dai meccanici della Laudati Corse, che hanno risolto velocemente una noia elettrica avvertita in gara 1, permettendo così al pilota di rifarsi in gara 2 e 3.

Alla fine, l’impegno di De Varti e dell’intero team è stato ripagato da un risultato importante, maturato in una sfida avvincente.