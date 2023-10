11 misure di prevenzione tra cui due avvisi orali di cui al decreto C.D. Caivano

In applicazione delle disposizioni previste dal recente decreto c.d. “Caivano”, recante misure di contrasto al disagio giovanile, alla criminalità minorile, alla povertà educativa e alla sicurezza dei minori in ambiente digitale, il Questore di Avellino, negli ultimi giorni, a conclusione d’istruttoria condotta da personale della Divisione di Polizia Anticrimine, ha adottato il provvedimento preventivo dell’avviso orale a carico di due minori, evidenziatisi per aver posto in essere condotte antigiuridiche. Nello specifico uno dei due ragazzi, per futili motivi, aveva appiccato il fuoco alla porta d’ingresso di un appartamento creando serio pericolo per l’incolumità dei proprietari all’interno dell’abitazione.

L’altro minore è stato sorpreso in tarda ora in Napoli, da militari dell’Arma dei Carabinieri, in compagnia di due maggiorenni, destinatari tra l’altro di analogo provvedimento preventivo, a bordo di un’autovettura, risultata compendio di furto, al cui interno venivano rinvenute due biciclette risultate asportate da box privati nel capoluogo irpino. I provvedimenti emessi nei confronti dei due minori costituiscono intimazione finalizzata a condurre una condotta consona ai canoni del vivere civile e quindi al rispetto delle regole di diritto.

Ulteriori provvedimenti preventivi sono stati adottati anche nei confronti di: