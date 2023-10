Il 21 ottobre giornata di solidarietà ad Avellino

Avellino - L’Accademia dei Giorni Felici partecipa alla maratona di beneficenza per Telethon. Torna, dunque, l’appuntamento annuale con la solidarietà, organizzato dalla scuola per l’infanzia e scuola primaria di Avellino, sita in via Lorenzo Ferrante n. 3, dove sabato 21 ottobre, a partire dalle 10, si svolgerà una manifestazione per la raccolta fondi da destinare alla ricerca scientifica, per la cura delle malattie genetiche rare, promossa da Telethon.

La fondazione, ente senza scopo di lucro riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, nata nel 1990 per rispondere all’appello di pazienti affetti da malattie rare, in tutti questi anni è riuscita a finanziare e realizzare importanti progetti scientitici, finalizzati alla diagnosi e alla terapia di patologie, che probabilmente altrimenti non avrebbero ricevuto adeguato supporto.

L’Accademia dei Giorni Felici, insieme a tutta la comunità scolastica, auspica pertanto che vi sia un’ampia partecipazione all’evento benefico, per poter dare un significativo contributo, con il sostegno del territorio, così come è avvenuto nelle precedenti edizioni, ad una causa giusta e di particolare rilevanza, con la massima trasparenza di sempre. L’iniziativa è anche un modo per avvicinare i più piccoli ed i più giovani, insieme alle loro famiglie, al valore della solidarietà, dell’inclusione sociale e della ricerca scientifica.