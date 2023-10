Occorre un intervento normativo per la tutela dei consumatori

“Imballaggio ingannevole e tutela dei consumatori: servono informazione e regole chiare”

La spesa si fa leggera e il fenomeno della shrinkflation è sempre più diffuso. L’utilizzo di un imballaggio “ingannevole” dà ai consumatori un’informazione fuorviante, in gradi di condizionarne l’azione commerciale. Si potrebbe pensare di indurre i produttori, in accordo con i supermercati, ad amplificare la diffusione della vendita di prodotti “alla spina”, ovvero prodotti sfusi e senza imballaggi, i quali consentano di acquistare solo la quantità di prodotto necessario, riducendo, peraltro, gli sprechi ed i costi a favore dell’impatto ambientale. Ma sarebbe molto più efficace il lancio di una campagna di sensibilizzazione sui social media per informare i consumatori e per invitarli a segnalare eventuali casi di shrinkflation, pubblicando un elenco di prodotti ed aziende che hanno adottato questa politica commerciale, quantomeno impropria. Meritocrazia Italia chiede un immediato intervento normativo volto a ottenere una regolamentazione specifica e garantire migliore tutela ai consumatori, oltre all’avvio di adeguate campagne informative. In un momento così critico per l’economia del Paese, lo Stato deve garantire la spesa alle famiglie, già provate per la carenza di lavoro e la forte pressione fiscale.