Pronto intervento dei Vigili del Fuoco

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni nella serata di ieri 10 ottobre è intervenuta alla periferia del comune di Caposele, per un incendio che ha riguardato un prefabbricato in legno di quelli post sima del 1980. Le fiamme che hanno avvolto la struttura che era disabitata sono state spente mettendo in sicurezza l’area.

E nella tarda serata sempre di ieri, una squadra della sede centrale di Avellino è intervenuta nel territorio di Salza Irpina, sulla SP 116 al Km. 27, 200 per un incendio che ha visto coinvolta un’autovettura in transito. Anche in questo caso i Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il veicolo, per il conducente nessuna conseguenza.