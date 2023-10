Per il conducente l'impatto è stato fatale

Calabritto (Av) - I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 04’15 della notte appena trascorsa, sono intervenuti sulla Fondo Valle Sele SS 691, al Km. 18’800 nel territorio del comune di Calabritto, per un grave incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura, la quale sbandava si ribaltava mettendosi in bilico sul viadotto.

La sala operativa del Comando di via Zigarelli ha immediatamente inviato la squadra del distaccamento di Lioni e quella del distaccamento di Montella, e una volta giunte sul posto, hanno messo in sicurezza l’auto che rischiava di cadere giù, e hanno soccorso il conducente, un uomo di 33 anni residente a Caposele, il quale per il violento impatto era stato sbalzato fuori dall’abitacolo ed era precipitato per circa 30 metri nella vegetazione sottostante.

Purtroppo per lui il volo è stato fatale, e il personale medico intervenuto ne ha constatato il decesso. Il corpo è stato recuperato dopo gli adempimenti di rito dai Vigili del Fuoco, sul posto i Carabinieri di Senerchia, Calabritto e Montella che hanno effettuato i rilievi di propria competenza.