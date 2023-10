Presentazione della ricerca di Dario Marino sulle petizioni al Parlamento napoletano nel 1820

Aiello del Sabato (Av) – Il Comitato di Avellino dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano segnala il nuovo appuntamento della seconda edizione del ciclo “I GIOVEDÌ DELLA STORIA”, patrocinato dai Comuni di Avellino, Aiello del Sabato e Sant’Angelo dei Lombardi. Dopo il primo appuntamento a Sant’Angelo dei Lombardi con la presentazione del volume curato da Alessandro Bonvini, “Men in arms”, domani

12 ottobre alle ore 18.00 ad Aiello del Sabato, presso la “Biblioteca Comunale” inaugurata lo scorso 1 luglio, il Vicedirettore del nostro Comitato, Ermanno Battista, presenta la ricerca di Dario Marino sulle petizioni al Parlamento napoletano nel 1820.

Dario Marino, laureatosi in Scienze Internazionali presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Siena con il massimo dei voti con una tesi in Storia militare sulle tecniche di guerriglia e le attività di contro-insurrezione nel brigantaggio post-unitario, nel 2017 ha pubblicato la monografia “L’annessione, violenza politica nell’Italia postunitaria (GOG Edizioni, 2017)”, libro finalista del premio Acqui Storia 2018 nella sezione storico-divulgativa. Dal 2017 è redattore di articoli di divulgazione storica per BBC History Italia.