Giuliano (UGL): “Confortanti le parole del Ministro Giorgetti su attenzione verso operatori”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Segretario Nazionale della UGL Salute:

“Nella mattinata di oggi, all’uscita dall’audizione sulla NaDef presso le Commissioni di Camera e Senato, il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha confermato l’attenzione che il Governo sta ponendo verso il finanziamento della spesa sanitaria e le condizioni economiche degli operatori. Siamo convinti che il lavoro svolto dal Ministro Schillaci volto al reperimento delle risorse che servano a dare nuovo impulso al SSN trovino conferma in queste parole. Lo stato disastroso della sanità ha radici profonde e colpevoli noti. Molti dei quali impegnati a battaglie di retroguardia dopo aver dissanguato il SSN a colpi di spending review. Apprezziamo lo sforzo del Governo attuale nel cercare di cambiare rotta per restituire agli italiani una sanità in grado di rispondere alle loro esigenze” dichiara in una nota il Segretario Nazionale della UGL Salute Gianluca Giuliano.