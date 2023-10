Il romanzo di Faggiano: “In un limbo d’amore” ad Avellino Letteraria

Il libro sarà presentato a Villa Amendola sabato 15 ottobre

Avellino – Sarà presentato nella splendida cornice di Villa Amendola, sabato 14 ottobre alle 18 il romanzo: “In un limbo d’amore” edizioni De Bartolomeis, di Diamante Faggiano. Dalle intense pagine emergono le figure di due donne, madre e figlia, profondamente diverse, benché legate da un vincolo di sangue, che hanno avuto da sempre un rapporto travagliato, segnato dalle incomprensioni e dalla distanza affettiva. Un viaggio a ritroso nel tempo per ripercorrere gli episodi più significativi della propria vita attraverso una profonda analisi introspettiva con un’inesauribile fame d’amore mai soddisfatta e di un legame sospeso in un limbo: quello dell’incomunicabilità. Dopo il saluto di Annamaria Picillo, direttore artistico di Avellino Letteraria, dialogherà con l’autrice Paolo Matarazzo, giornalista e sociologo, mentre l’intervento sarà affidato a Martina Bruno, casa editrice Il Papavero. Le letture saranno interpretate da Paolo Capozzo, attore e cofondatore del “ Teatro 99 Posti di Mercogliano. Curerà l’Intermezzo musicale Mayumi Ueda, musicista del conservatorio Domenico Cimarosa” di Avellino. La serata sarà coordinata da Daniela Apuzza, giornalista. Non mancherà come di consueto l’esposizione a tema de “ L’Arte Ritrovata” Museum & Events.