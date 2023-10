Disparità di Finanziamenti

Cetara, il “Tesoro” del Tonno e la Pioggia di Risorse Comunali

Il comune di Cetara, noto per essere un fedelissimo del Governatore Vincenzo De Luca, sembra godere di una pioggia di finanziamenti e investimenti, come riportato in vari articoli sul bilancio di previsione per il periodo 2024/2026. Tuttavia, questa generosa distribuzione di risorse al comune di Cetara solleva diverse preoccupazioni e solleva delle importanti questioni in termini di equità e giustizia nella distribuzione delle risorse pubbliche.

Mentre Cetara si vanta di ricevere investimenti per opere pubbliche per oltre 28 milioni di euro, con progetti che includono l’ammodernamento della macchina comunale, l’assunzione di nuovo personale amministrativo e di un vigile urbano, molti altri comuni della costiera sembrano essere stati trascurati o trattati in modo inequabile. Questo solleva il timore che la distribuzione dei finanziamenti sia influenzata dalla lealtà politica piuttosto che dalle reali esigenze delle comunità.

Una delle preoccupazioni principali è la disparità nell’accesso ai finanziamenti pubblici. Mentre Cetara può godere di ampie risorse finanziarie, altri comuni della costiera potrebbero trovarsi in difficoltà a finanziare progetti essenziali per migliorare la qualità della vita dei loro cittadini. Questa situazione potrebbe alimentare un senso di ingiustizia e di svantaggio tra i comuni vicini.

Inoltre, è importante considerare la trasparenza e l’imparzialità nella distribuzione dei finanziamenti. È essenziale che le decisioni relative all’allocazione delle risorse pubbliche siano basate su criteri oggettivi e necessità reali, piuttosto che su affinità politiche o legami personali.

Il sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica, ha elogiato il suo comune per essere tra i primi in Italia ad approvare il bilancio di previsione. Tuttavia, è fondamentale chiedersi se questa approvazione tempestiva sia il risultato di un’efficace programmazione o piuttosto di altre è ben più “ampie” motivazioni all’accesso alle risorse pubbliche: parliamo di oltre 14.000 euro pro-capite per abitante di Cetara.

In conclusione, mentre Cetara può godere di una generosa pioggia di finanziamenti e investimenti, è essenziale garantire che la distribuzione delle risorse pubbliche sia equa, trasparente e basata sulle reali necessità dei comuni costieri. Il principio di “tutto a Gesù e niente a Maria” dovrebbe essere superato a favore di una distribuzione delle risorse più equa e giusta tra tutte le comunità della regione.