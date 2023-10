Denunciate due persone

Proseguono anche nel mese di ottobre i servizi di controllo del territorio, pianificati a seguito di determinazione assunta in sede di riunione di coordinamento delle Forze di Polizia presieduta dal Prefetto di Avellino dr.ssa Spena. Nelle ore serali e notturne del decorso fine settimana sono stati attuati – come da fine maggio - servizi finalizzati al contrasto dei reati in genere, ma soprattutto volti a prevenire ed arginare episodi di illegalità correlati alla c.d. movida cittadina. I servizi hanno avuto luogo in città, nei luoghi in cui vi è la maggior parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che pertanto costituiscono punto di maggiore aggregazione di giovani. In particolare il dispositivo di sicurezza adottato, disciplinato con apposita ordinanza del Questore, ha visto l’impiego, oltre che degli ordinari dispositivi di controllo del territorio, anche di equipaggi aggiuntivi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale che hanno attuato anche presidi fissi in diverse zone del centro cittadino, quali via De Concilij, viale Italia, corso V. Emanuele, via Barone, piazza Libertà, via Scandone, via Tuoro Cappuccini. Con il concorso di pattuglie della Polizia Stradale di Avellino, coadiuvate da personale del locale Ufficio Sanitario, sono stati effettuati controlli tesi al contrasto della guida in stato di ebbrezza alcoolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope nel centro cittadino, in prossimità dei luoghi e/o delle arterie stradali di maggior transito, di afflusso e/o deflusso dalle zone della cd. Movida cittadina.

L’adozione dei citati servizi ha consentito di:

• identificare nr. 377 persone, di cui 6 con precedenti;

• controllare nr. 210 autovetture;

• contestare nr. 13 infrazioni al Codice della Strada di cui nr. 2 in zone movida.

Inoltre, un 23enne di Summonte (AV) è stato segnalato alla Prefettura di Avellino per possesso di gr. 2,2 di hashish ad uso personale.

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, sono stati deferiti all’A.G., in stato di libertà, un 54enne della provincia di Benevento ed un 66enne di Avellino, per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.