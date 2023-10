Il Parco Giochi "La Botte" si prepara per un weekend magico il 7 ed 8 ottobre.

Laceno, Avellino – Preparatevi a immergervi in un mondo incantato, dove la magia dell’autunno e la gioia dei giochi si fondono in un’unica esperienza indimenticabile. Il Parco Giochi “La Botte,” situato tra le suggestive colline del Laceno, si prepara ad accogliere il tanto atteso “Il Villaggio Delle Zucche” nei giorni 7 e 8 ottobre 2023.

Con il cambio di stagione, il paesaggio del Laceno si trasforma in una tavolozza di colori caldi e tonalità autunnali, creando il contesto perfetto per questo evento eccezionale. Il Villaggio Delle Zucche trasporterà i visitatori in un mondo incantato, dove le zucche diventano le protagoniste di una festa unica.

Il Parco Giochi “La Botte” è noto per la sua atmosfera familiare e accogliente, e “Il Villaggio Delle Zucche” non fa eccezione. Questo evento è pensato per tutte le età, dai più piccoli ai più grandi, offrendo un’esperienza coinvolgente e divertente per tutti.

Per i bambini: I più piccoli saranno entusiasti di partecipare a attività come il carving delle zucche, la caccia al tesoro autunnale e le passeggiate in carrozza trainata da cavalli. Non mancheranno inoltre le aree giochi e le attrazioni a tema autunnale per garantire loro ore di divertimento.

Per gli adulti: Gli adulti avranno l’opportunità di esplorare le delizie culinarie autunnali, con bancarelle che offriranno piatti tradizionali come le zuppe di zucca, le torte di mele e il sidro caldo. Non dimenticate di gustare i prodotti locali e l’artigianato in vendita nei vari stand.

Uno dei momenti culminanti de “Il Villaggio Delle Zucche” saranno gli spettacoli in programma durante tutto il weekend. Artisti locali si esibiranno in performance a tema autunnale, mentre i bambini potranno godere di spettacoli di magia e intrattenimento per tutta la famiglia.

La sera del 7 ottobre, il parco giochi si trasformerà in un luogo magico illuminato da migliaia di luci, creando un’atmosfera incantevole per un grande spettacolo di fuochi d’artificio che lascerà tutti a bocca aperta.

“Il Villaggio Delle Zucche” al Parco Giochi “La Botte” promette di essere un’esperienza autunnale indimenticabile per tutta la famiglia. Non perdete l’opportunità di immergervi nell’atmosfera magica di questo evento unico nel suo genere, dove la natura e la divertimento si uniscono in perfetta armonia. Preparatevi a creare ricordi preziosi mentre vi immergete nella magia dell’autunno al Laceno.