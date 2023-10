Un AperiJazz in una location da sogno, con tante prelibatezze, un vino eccellente e naturalmente buona musica. Nella meravigliosa ‘Tenuta La Fortezza’ di Torrecuso, in provincia di Benevento, sabato 14 ottobre dalle ore 19:00 andrà in scena questo connubio, perfetto, per godersi una serata piacevole con una visita in cantina, una passeggiata nei vigneti nel segno della spensieratezza e della scoperta di un territorio vocato all’agricoltura in particolare alla produzione di grandi vini. Ecco – spiegano gli organizzatori – questo è il modo migliore per salutare l’estate e godersi questa appendice fatta di sole e temperature piacevoli con un sax che offrirà un repertorio rilassante quanto coinvolgente e ritmato, proponendo alcune tra le più belle composizioni degli anni d’oro del jazz. Bisogna sottolineare che la nostra area , negli ultimi anni, è giunta all’attenzione del mercato e dei consumatori più qualificati, tendendo man mano a conquistare una posizione di prestigio che naturalmente le appartiene. La vocazione del territorio, infatti, è, condizione imprescindibile per una viticultura ed una enologia di qualità: e possiamo affermare senza ottenere smentite che se c’è al mondo un territorio vocato alla viticoltura, questo è sicuramente l’area Taburno. Questa particolare vocazione è legata a quell’indispensabile legame vino-territorio, che nel Sannio raggiunge i massimi livelli e che è sempre più ricercato dal consumatore evoluto. Quindi – concludono – aspettiamo numerosi enoturisti il prossimo 14 ottobre non solo per degustare i nostri prodotti e vini, ma anche per ‘immergersi’ nei nostri favolosi filari ai piedi del Taburno”. E’ consigliata la prenotazione al 389.1083361 per avere un ticket d’accesso con il quale sarà possibile gustare un tagliere di selezionati salumi e formaggi della zona e un ottimo calice di vino. Il resto poi lo farà l’affascinante atmosfera esterna della Tenuta ‘La Fortezza’ per godere del panorama mozzafiato del tramonto accompagnato da un sottofondo musicale jazz.