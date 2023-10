Incoraggiare i giovani ad acquisire competenze di programmazione e digitali

Sabato 7 ottobre inizia la settimana UE della programmazione (EU Code Week) 2023. Lunedì 9 ottobre, dalle 16: 00 alle 18: 00, si terrà un evento in diretta streaming con oratori del settore dell’istruzione e delle competenze digitali avanzate, che condivideranno le loro conoscenze sull’importanza della programmazione e – in collegamento diretto con le scuole – illustreranno importanti iniziative in materia di educazione alla programmazione. L’obiettivo della settimana della programmazione è incoraggiare i giovani a cimentarsi con la programmazione e a intraprendere una carriera nei settori della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria e della matematica (STEM).

Attualmente soffriamo infatti di una notevole carenza di specialisti che utilizzino tecnologie digitali avanzate. Al contempo, nell’UE abbiamo un problema di sottorappresentanza degli specialisti delle TIC, delle ragazze e delle donne nel settore digitale. L’UE si è impegnata ad aumentare le competenze digitali di base in possesso di almeno l’80 % delle persone di età compresa tra i 16 e i 74 anni. La prima relazione sullo stato del decennio digitale rivela che, in assenza di cambiamenti significativi, l’UE perderà ancora terreno, con appena il 59 % della popolazione in possesso di competenze digitali di base entro il 2030: dobbiamo quindi fare di più per conseguire l’obiettivo prefissatoci.

Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha dichiarato: “Nei prossimi anni l’UE avrà bisogno di un numero sempre maggiore di specialisti in TIC qualificati e creativi. Dobbiamo contribuire a suscitare l’interesse dei giovani e incoraggiarli fin dalla più tenera età a interessarsi per le scienze e le tecnologie. La settimana UE della programmazione è un’iniziativa importante per coinvolgere i minori in attività di programmazione e calcolo.”

Quest’anno la settimana UE della programmazione, giunta alla sua 11ª edizione, si svolgerà dal 7 al 22 ottobre. La partecipazione è aperta a tutti. Sono stati messi gratuitamente a disposizione materiali in 29 lingue per sostenere gli organizzatori di attività, come gli insegnanti. Una mappa interattiva mostra le attività zona per zona.