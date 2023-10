La prima delle tre previste sul tracciato che si sviluppa per 18 km

Questa mattina il viceministro alle Infrastrutture, Galeazzo Bignami, di Fratelli d’Italia, è stato in visita al cantiere Tav di Grottaminarda per sincerarsi sull’andamento dei lavori di realizzazione della galleria prevista nel tratto Apice-Hirpinia. La galleria di Grottaminarda, lunga circa 2 km, è la prima delle tre previste sul tracciato che si sviluppa per 18 km, di cui 12 in sottosuolo. Ad eseguire i primi cinquanta metri di scavo è stata Aurora, la talpa meccanica lunga 100 metri con 18 motori da 6,3 Megawatt totali. Il termine di completamento per questa prima galleria è stimato in dodici mesi circa. Con l’occasione, il viceministro Bignami, raccogliendo le istanze della dirigenza provinciale e locale di Fratelli d’Italia, ha potuto rassicurare il partito e l’intera comunità ufitana circa la volontà del governo, ed in particolare del Ministro Salvini, di non voler assolutamente rinunciare alla realizzazione della attigua piattaforma logistica. “Anche se non potremo utilizzare i fondi derivanti dal PNRR, per ragioni di tempistica molto stringente, è intenzione dell’Esecutivo attingere ai fondi europei strutturali; in modo da assicurare il necessario canale di finanziamento ad un’opera ritenuta strategica per il territorio. In tale direzione è già il lavoro anche il Ministro Fitto”. Presto potrebbero esserci anche atti concreti in tal senso di cui saranno informati i parlamentari di collegio, on. Cosenza e Rotondi, che sulla questione si stanno spendendo particolarmente.