Prendono atto i movimenti "Insieme per Avellino e Irpinia" e "MID"

Riceviamo e comunichiamo :

Il movimento “Insieme per Avellino e l’Irpinia” ed il “MID” Coordinamento Regione Campania prendono atto dell’insediamento della Fondazione Cultura ad Avellino, in attesa del direttore generale (come nell’azienda consortile…).

Ci chiediamo se questa sarà la volta buona, dopo che alcune persone che erano state contattate hanno dato il benservito al comune di Avellino, e come saranno eventualmente coinvolte le realtà associative presenti sul territorio, che ricordiamo sono state sistematicamente escluse in buona parte dalle strutture del comune, mentre dovrebbero essere interlocutori privilegiati per il concreto rilancio delle iniziative culturali del capoluogo.

Partecipazione ai massimi livelli per fare in modo che luoghi come Casina del Principe ecc. possano essere fruite al massimo sia dalla cittadinanza che dalle associazioni che possono proporre cartelloni di tutto rispetto.