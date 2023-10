Concerti acustici con Elisa e Dolcenera, sabato 7 ottobre alle ore 18

IN OCCASIONE DEL MEI 2023 SABATO 7 OTTOBRE ALLE ORE 18 ELISA E DOLCENERA SARANNO NELLE ZONE ALLUVIONATE DI FAENZA E PARTECIPERANNO A MUSICA PER NON DIMENTICARE CON SETTE ARTISTI IN CONTEPORANEA CHE SUONERANNO DA SETTE ZONE ALLUVIONATE ROMAGNA MIA E ALTRI BRANI IN ACUSTICO.

Musica dal Vivo per Non Dimenticare, ecco un programma di concerti acustici in contemporanea nelle zone alluvionate di Faenza per la ripartenza

Sabato 7 ottobre alle Ore 18 in contemporanea grazie al Mei 2023 arriva per la prima volta la musica nelle zone alluvionate per non dimenticare.

Si esibiranno Merysse, Disagio, Bubba’s Brigada, Gloria Galassi & Giacomo Ambrosini, Tommaso Varisco e Simone Bonetti, Fabrizio Cimatti, Alvio Focaccia & C degli Alluvionati e Whimistical Bees. Si alterneranno in contemporanea tutti i generi dapop alla canzone d’autore, dal folk al liscio e cosi via. Gli artisti Si esibiranno dal vivo nell’ordine in sette luoghi alluvionati in contemporanea scelti insieme alle realta’ alluvionate della Bassitalia e del Borgo di Faenza, insieme agli altri:

ecco i luoghi dove si suonera’ alle 18 con gli artisti Merysse in Via Lapi a Madonnina a fianco del civico 81, incrocio con via Orzolari , la cantautrice faentina Disagio Di fronte Pasticceria Pink Panther, via Lapi 69, i faentini della Bubba’s Brigada -Di fronte Macelleria Stefani, piazza Ferniani 8, Gloria Galassi con Dirlinger Di fronte Asilo Il Girasole, via Calamelli 5 , Tommaso Varisco e Simone Bonetti Sul Prato attiguo all’Edicola di Via Lapi, di fronte al civico 47,. Fabrizio Cimatti e Alvio Focaccia e gli Alluvionati del Liscio Di fronte Palestra Lucchesi, via Cimatti 3 e la band dei Whimistival Bees di fronte ad Artistation in Via Silvio Pellico 16

Tutti insieme suoneranno alle 18 Romagna Mia e poi proseguiranno con altri loro brani.

Saranno presenti a portare la loro solidarieta’ alle zone alluvionate di Faenza le cantautrici Elisa e Dolcenera .