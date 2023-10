Cassano (Av) – “Ritorno al Medioevo”

L'evento si terrà nei giorni 7 ed 8 Ottobre 2023.

Cassano, un pittoresco borgo circondato da colline verdeggianti e un’atmosfera di antica bellezza, si prepara ad accogliere visitatori da tutto il mondo durante la settima edizione dell’evento “Ritorno al Medioevo”. Questo affascinante paese, esponente della verde Irpinia, si trasformerà in un viaggio nel tempo, riportando gli ospiti indietro al periodo medievale.

Cassano, con le sue strade lastricate e le case in pietra, è il luogo ideale per un evento che celebra l’epoca medievale. Durante “Ritorno al Medioevo”, i residenti del paese vestiranno abiti tradizionali, dalle vesti dei nobili alle tuniche dei contadini, creando un’atmosfera autentica che catturerà l’immaginazione di tutti i presenti.

I visitatori avranno l’opportunità di partecipare a una vasta gamma di attività coinvolgenti che rendono omaggio al periodo storico. Dalle riproduzioni di duelli cavallereschi alle dimostrazioni di antiche arti e mestieri, ci sarà qualcosa per tutti. I più piccoli potranno godere di laboratori didattici che li introdurranno ai segreti dell’arte medievale.

L’evento non sarebbe completo senza un assaggio della cucina medievale. I ristoranti e le bancarelle del mercato offriranno piatti deliziosi che riportano indietro nel tempo. I visitatori potranno gustare stufati abbondanti, pane appena sfornato e dolci tradizionali, il tutto preparato secondo ricette tramandate da generazioni.

Oltre alle attività interattive, “Ritorno al Medioevo” presenterà spettacoli di musica, danza e teatro, offrendo agli spettatori un’esperienza di intrattenimento autentico. Artisti locali e internazionali porteranno in vita la magia del Medioevo attraverso esibizioni coinvolgenti che cattureranno l’immaginazione di grandi e piccini.

L’evento “Ritorno al Medioevo” a Cassano promette di essere un’esperienza indimenticabile per tutti coloro che desiderano immergersi nel fascino e nella meraviglia di un’epoca passata. Con la sua autenticità, la vivace atmosfera e le attività coinvolgenti, questo evento è una tappa imperdibile per gli amanti della storia e per le famiglie che cercano una giornata di divertimento educativo.

Da non perdere l’occasione di viaggiare indietro nel tempo e vivere l’incanto del Medioevo a Cassano.