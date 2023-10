Lo scopo è di misurare le strutture in relazione alla qualità del servizio, alla promozione del territorio, all’identità e alla notorietà

PREMIATE 29 IMPRESE CERTIFICATE CON IL MARCHIO OSPITALITA’ ITALIANA

Si è svolta ieri Giovedì 5 ottobre a Benevento alle ore 11.00 presso la Sala Conferenze della Camera di Commercio e ad Avellino alle ore 15.30 presso la sede di Piazza Duomo Sala dell’Oratorio dell’Annunziata, la cerimonia di consegna dei riconoscimenti alle imprese irpine e sannite che hanno aderito e ottenuto il “Marchio Ospitalità Italiana”.

“La Camera di Commercio Irpinia Sannio – dichiara Girolamo Pettrone Commissario Straordinario dell’Ente Camerale – ha realizzato per la valorizzazione del territorio e per la qualificazione del sistema turistico, in collaborazione con ISNART – Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, questa importante iniziativa rivolta a hotel, ristoranti, agriturismi, bed and breakfast delle province di Avellino e Benevento, coinvolgendo anche le attività produttivo-commerciali cosiddette “aperte” ossia che abbinano al loro core business anche la fornitura di servizi turistici.

L’obiettivo dell’Ente camerale è duplice: accompagnare le imprese nell’essere sempre più in linea con le esigenze espresse dalla domanda turistica nazionale e internazionale e pienamente rispondenti alle caratteristiche proprie dei territori in cui sono localizzate e nel contempo rafforzare la capacità competitiva del nostro territorio ad attrarre flussi turistici. “

“La finalità del Marchio Ospitalità Italiana – sottolinea Alessandra Arcese Coordinatrice Isnart Area Qualificazione Imprese e Territori – è quella di valorizzare l’offerta fornendo alle imprese un elemento distintivo a garanzia della qualità del servizio.

Al rilascio del marchio è associata l’attribuzione di un rating, il cui scopo è di misurare le strutture in relazione alla Qualità del servizio, alla Promozione del territorio, all’Identità e alla Notorietà. Il rating varia da un minimo di una “corona” ad un massimo di tre “corone” in funzione del punteggio ottenuto.”

“A breve – ha aggiunto Alessandra Arcese – sarà presentato il nuovo Portale Le destinazioni dell’Ospitalità Italiana che punterà a far incontrare la domanda dei turisti con l’offerta delle imprese turistiche certificate all’interno di una destinazione territoriale, mettendo pertanto le stesse imprese al centro di una operazione di visibilità e promozione.”

11 le imprese sannite che sono state certificate di cui 2 imprese hanno ottenuto 2 CORONE e 9 imprese hanno ottenuto 1 CORONA.

Inoltre, 3 imprese hanno ottenuto la CERTIFICAZIONE GREEN come struttura attenta alle tematiche di sostenibilità ambientale.

18 imprese irpine hanno ottenuto la certificazione Ospitalità Italiana, di cui 2 imprese hanno ottenuto 2 CORONE e 16 imprese hanno ottenuto 1 CORONA.

2 le strutture turistiche in Irpinia delle 18 certificate hanno ottenuto la CERTIFICAZIONE GREEN come impresa attenta alle tematiche di sostenibilità ambientale.

Tra i vantaggi per le imprese che hanno ottenuto il marchio è previsto l’inserimento nel Registro Imprese della certificazione che comparirà all’interno della visura camerale alimentando così il fascicolo elettronico d’impresa ed il cassetto digitale dell’imprenditore.

Inoltre, le strutture certificate parteciperanno alle azioni promozionali della Camera di commercio e di Isnart.

Il progetto è un’iniziativa del sistema camerale nata nel 1997 per garantire al consumatore standard qualitativi sulle imprese ricettive e ristorative certificate. Oggi, l’iniziativa si sta trasformando in un vero e proprio hub, in grado di fornire alle imprese turistiche un percorso mirato a migliorare le loro performance in termini di posizionamento e di mercato.

Il “Marchio Ospitalità Italiana” è solo una delle azioni di promozione che la Camera di Commercio mette in campo nell’ambito di un programma di attività di più ampio respiro in materia di turismo e la cerimonia di consegna degli attestati presso le sedi camerali di Benevento ed Avellino sarà anche l’occasione per fare il punto con le aziende direttamente interessate sulle attività realizzate e quelle che saranno attivate per rendere l’Irpinia ed il Sannio una destinazione turistica a tutti gli effetti.

Di seguito le imprese certificate:

PROVINCIA DI BENEVENTO

AGRITURISMI:

Collina di Roseto – Benevento CERTIFICAZIONE GREEN

Corte Ciervo – San Salvatore Telesino CERTIFICAZIONE GREEN

La Vecchia Fattoria – Pietrelcina CERTIFICAZIONE GREEN

Pietreionne – Ponte

Morone – Guardia Sanframondi

HOTEL

Hotel Lemi – Torrecuso

B&B

Vicidomini – San Marco dei Cavoti 2 CORONE

RISTORANTI

Agape Ristorante – Sant’Agata dei Goti 2 CORONE

Antica Trattoria Pascalucci – San Nicola Manfredi

Antica Osteria Frangiosa – Ponte

Trattoria Gino e Pina – Benevento

PROVINCIA DI AVELLINO

AGRITURISMI:

Marennà – Sorbo Serpico 2 CORONE

Macchia dei Briganti – Montefalcione CERTIFICAZIONE GREEN

Pericle – Montella CERTIFICAZIONE GREEN

ATTIVITÀ PRODUTTIVO-COMMERCIALI

Aminea Winery – Castelvetere sul Calore

Cantina Bambinuto – Santa Paolina

Cantine Di Marzo – Tufo

Colli di Castelfranci – Castelfranci

Azienda Vitivinicola Fiorentino- Paternopoli

Azienda Vitivinicola Nardone Nardone – Pietradefusi

Azienda Vitivinicola Sella delle Spine – Taurasi

Tenute Casoli – Candida

Villa Raiano – San Michele di Serino

Mastroberardino – Atripalda 2 CORONE

Serrocroce Birrificio agricolo – Monteverde

Caciocavalleria D&D – Calitri

Caseificio Principato – Montoro

Enogastronomia Giovanni Molettieri – Atripalda

D’Arienzo Confezioni in pelle – Solofra