78,5 milioni di € a sostegno di progetti di cooperazione internazionale nel campo della ricerca

La Commissione ha pubblicato oggi un nuovo ciclo di finanziamenti per gli scambi di personale delle azioni Marie Skłodowska-Curie. Con un bilancio di 78,5 milioni di €, l’invito finanzierà sovvenzioni volte a promuovere la collaborazione tra organizzazioni accademiche e non accademiche nell’UE e nel mondo per stimolare l’innovazione e il trasferimento di conoscenze. Grazie agli scambi di personale, le organizzazioni possono costituire partenariati internazionali per la ricerca e l’innovazione con altre organizzazioni di rilievo in tutto il mondo e rafforzare le collaborazioni mediante lo sviluppo e la formazione di ricercatori e innovatori. L’invito sarà aperto fino al 28 febbraio e dovrebbe finanziare circa 75 progetti.

Iliana Ivanova, Commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani, ha dichiarato: “Gli scambi di personale delle azioni Marie Skłodowska-Curie offrono opportunità uniche a ricercatori e innovatori di tutto il mondo. Consentono loro di svolgere ricerche innovative, espandere le loro reti e convertire idee innovative in prodotti e servizi concreti a vantaggio delle nostre società, in stretta collaborazione con partenariati accademici e non accademici. Incoraggio a candidarsi le organizzazioni di tutto il mondo, comprese le imprese, le PMI, gli enti pubblici e le ONG.”

I progetti selezionati consentiranno ai ricercatori, al personale amministrativo, ai tecnici o ai dirigenti coinvolti in attività di ricerca di lavorare a progetti comuni di ricerca e innovazione, di recarsi all’estero e di espandere le loro reti, di acquisire nuove competenze, di condividere conoscenze e di svolgere attività di ricerca all’avanguardia. L’apprendimento permanente è una delle priorità dell’Anno europeo delle competenze 2023, volto ad aiutare le persone ad acquisire nuove competenze per occupazioni di qualità.

Maggiori informazioni sull’invito e sulle modalità di candidatura sono disponibili online.