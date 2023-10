Domenica ad Avellino e Montoro a sostegno della proposta di legge per il salario minimo

Domenica Firma Day ad Avellino e Montoro del Movimento Cinque Stelle a sostegno della proposta di legge per il salario minimo.

Domenica ad Avellino e Montoro, così come in tutta Italia, il Movimento Cinque Stelle in piazza per il Firma Day con i banchetti per raccogliere le firme a sostegno della proposta di legge per l’introduzione del salario minimo.

“Vogliono sbarrare la strada al salario minimo – dice il consigliere regionale del movimento Cinque Stelle e referente provinciale, Vincenzo Ciampi- e mantenere l’Italia nella lista dei 5 Paesi europei su 27 senza questa misura di civiltà, nonostante la Cassazione abbia detto che la contrattazione collettiva non fissa un tetto ai salari. Si deve partire da una base minima, poi si contratta “.

“Noi continueremo a portare questa voce, forte, in Parlamento e nel Paese. Il Movimento 5 Stelle si batte per il salario minimo legale da 10 anni. Non ci arrendiamo certo oggi a Meloni e Brunetta che voglio affossare la nostra proposta”.