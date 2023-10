La squadra comunica di aver chiuso un importante accordo commerciale con l’azienda di Atripalda

Avellino – L’ASD Felice Scandone Avellino comunica di aver chiuso un importante accordo commerciale con l’azienda “MielePiù” di Atripalda, da oltre 80 anni leader in Campania e non solo del settore commerciale dell’edilizia, idraulica e impiantistica. Il brand comparirà come sponsor sullo short dei lupi per l’intera stagione sportiva. Entusiasta il dott. Marco Miele che così commenta la nuova sponsorship con la neo società biancoverde: “Sostenere la Scandone è un tributo alla Città di Avellino e a tutta l’Irpinia, terra di determinazione e passione. Crediamo fortemente nel progetto del Presidente Trasente ed è per questo che con fierezza cammineremo al fianco di questa squadra, incarnando lo spirito della nostra comunità.”