L'emittente televisiva trasmetterà in streaming i match casalinghi e in trasferta della squadra biancoverde

L’ASD Felice Scandone Avellino è lieta di annunciare la collaborazione con l’emittente televisiva “Sport Channel 214” che trasmetterà in streaming i match casalinghi e in trasferta della squadra biancoverde sulle proprie piattaforme social Facebook e YouTube. “Siamo onorati di abbinare il nostro marchio a quello della Scandone. L’augurio per entrambi è quello di ripetere quanto fatto in passato con l’U.S Avellino, quando abbiamo raccontato la rinascita e la ripartenza dalla serie D in una stagione esaltante. La Scandone resta un patrimonio di questa provincia e, come casa dello sport irpino, noi di Sport Channel non potevamo di certo restare insensibili alla coraggiosa iniziativa intrapresa dal presidente Marco Trasente e dalla dirigenza biancoverde.” Queste le parole del direttore del canale sportivo avellinese, Marco Ingino, volte a sancire una partnership di successo che mira a raggiungere grandi obiettivi. Nell’era della condivisione in rete, la società del patron Marco Trasente ritiene alquanto indispensabile sviluppare una comunicazione che sia attenta e ben impostata in modo da fornire quell’identità forte sia all’esterno ma anche all’interno del proprio team.