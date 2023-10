Il segretario generale nazionale della “Federazione Sicurezza e Difesa” ha conferito la carica

L’AVV. CATERINA ARENIELLO NOMINATA SEGRETARIO PROVINCIALE F.S.D. NAPOLI

Antonio de Lieto segretario generale nazionale della “Federazione Sicurezza e Difesa” (F.S.D.) in data odierna ha conferito la carica di segretario Provinciale della F.S.D. Napoli. L’avv. Caterina Areniello ha un Proprio studio legale: ramo civile, assicurativo, infortunistico, responsabilità medica ed antitrust, previdenza, bancario e societario, diritto del lavoro e di famiglia. Avvocato nel settore della consulenza legale nell’area del diritto civile, con specializzazione nel settore assicurativo, lavoro e previdenza e della responsabilità civile e medica. In particolare, nel settore nel diritto del lavoro e della previdenza: esperienza pluriennale nelle cause di lavoro e di invalidità civile e di legislazione sociale in tutte le varie fattispecie, nonché nelle procedure amministrative di varia natura. In particolare, nel settore della responsabilità civile: esperienza nei più specifici campi della responsabilità medica di aziende sanitarie, case di cura private, medici, specializzandi, equipes mediche e/o sanitarie (in casi di morte, lesioni gravissime o gravi, danni permanenti, lungo latenti ed ai congiunti), responsabilità della P.A. e dei professionisti (a semplice titolo indicativo, amministratori e sindaci delle società di capitali, avvocati, notai, consulenti del lavoro, ingegneri, architetti e così via), responsabilità dell’appaltatore e del committente, responsabilità del condominio e/o del condomino e così via. In particolare, nel settore assicurativo: assicurazione contro i danni (incendio, infedeltà del dipendente e danni ai fabbricati) ed assicurazione della responsabilità civile. Rca, Rcg e Property. Esperienza pluriennale di consulenza legale nell’ambito di tutto il diritto civile. A semplice titolo indicativo, assistenza nell’ambito della stipula di contratti, tipici ed atipici, nazionali ed internazionali (a semplice titolo indicativo, contratti di vendita e divisione di immobili, contratti di locazione di immobili e contratti di appalto di opere) e nelle relative attività giudiziali (anche di arbitrato). Consulenza ed assistenza nel settore bancario. In particolare, nell’attività giudiziale relativa ai procedimenti monitori ed a quelli esecutivi immobiliari, mobiliari e presso terzi, nonché in cause di revocatoria, ordinaria e fallimentare. Consulenza ed assistenza in procedure concorsuali. Al neo dirigente sindacale avv. Caterina Areniello gli auguri di buon lavoro da tutta la F.S.D.