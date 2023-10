Maggiorato il servizio di trasporto dopo la partita Napoli-Real Madrid

In programma martedì 3 ottobre alle 21.00 5 corse in più da Campi Flegrei verso Napoli San Giovanni-Barra e 2 in direzione Pozzuoli per un totale di 4.000 posti chiusa la fermata di Piazza Leopardi dalle 21.45

biglietteria Campi Flegrei aperta.