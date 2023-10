L'8 Ottobre, una giornata tra proiezioni, attività e giochi

Giffoni - Domenica 8 ottobre Giffoni celebrerà una giornata molto speciale: la Festa dei Nonni, gli angeli custodi di tanti bambini e bambine saranno, con i loro nipoti, i protagonisti di una mattinata dedicata alla complicità e alla condivisione, attraverso il gioco e la musica. I nonni non sono solo un supporto prezioso per tantissime mamme e papà impegnati al lavoro e in lotta contro il tempo ma sono patrimonio dell’umanità. Sono custodi di storie da raccontare, di tasselli preziosi del nostro passato che contribuiscono ad arricchire la memoria individuale e quella collettiva. Sono dispensatori di sorrisi e amore. Di sguardi profondi capaci di comprendere senza giudicare. Sanno tendere la mano, sempre, cancellando in un istante la stanchezza. Sono capaci di arginare le difficoltà e, con la stessa forza, di partecipare ai piccoli e grandi successi dei loro nipoti, perché quel traguardo raggiunto è anche merito loro. A loro il merito di essere anche produttori di fiducia e serenità.

Porta i nonni al cinema: è questo il claim scelto da Giffoni. La hall della Multimedia Valley, a partire dalle 9.30 di domenica 8 ottobre, aprirà le porte a nonni e nipoti per una prima colazione insieme con dolci, latte, caffè e succhi di frutta. A seguire, nella Sala Blu, sarà possibile assistere alla proiezione di un film di animazione e, successivamente, ci sarà l’occasione di sedersi intorno a un tavolo per divertirsi con puzzle e carte memory tutte a tema Giffoni. Ogni partecipante potrà poi portare a casa un ricordo di questo evento, con una foto istantanea che sarà scattata alle famiglie che aderiranno all’iniziativa, perché c’è un photocall tutto per loro. A chiudere la giornata, il saluto del direttore Claudio Gubitosi che ha voluto fortemente questa iniziativa. A lui il compito di illustrare alla platea quello che è solo l’inizio di un percorso che vedrà i nonni sempre più protagonisti. Questa attività è gratuita.

“Sarà l’occasione per stimolare tutti i nonni, a partire da me, a dedicare con sempre maggiore entusiasmo una parte del loro tempo ai più giovani – spiega Claudio Gubitosi – Ogni nonna e ogni nonno ha tanto da dare, non solo ai propri nipoti ed è giusto che questo patrimonio venga valorizzato. Giffoni intende farlo creando una vera e propria banca del tempo che permetterà a tutti di conoscersi meglio e di costruire nuovi legami basati sul dialogo e sulla fiducia. Per questo invito le famiglie a partecipare, quelle dei giffoner e quelle che, in questa circostanza, potranno per la prima volta scoprire un mondo, il nostro, fatto di progettualità, condivisione, passione e successi”.