Verrà siglato un ‘Patto di amicizia’ tra le città ceramiste meridionali

Cerreto Sannita - Il 14 e 15 ottobre Cerreto Sannita, conosciuta in tutto il mondo per la lavorazione della ceramica, sarà la sede di un’importante due giornate di eventi che hanno lo scopo di unire, attraverso un ‘patto di amicizia, le ‘città della ceramica’ delle regioni del Sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia e naturalmente la Campania, regione ospitante. Il Comune di Cerreto Sannita curerà l’organizzazione della manifestazione con la collaborazione della Pro Loco, del Forum dei Giovani, della Società Operaia, degli istituti scolastici locali, del Conservatorio Nicola Sala di Benevento, delle associazioni di categoria dei ceramisti, e di tutti gli altri enti ed associazioni che agiscono sul territorio. La ceramica sarà la vera protagonista della kermesse. Con il patto di amicizia che si andrà a stipulare tra le città meridionali della ceramica si creerà un elemento di coesione fra le regioni del Sud, rappresentando il volano per i possibili futuri scambi turistici e culturali che si renderanno possibili proprio in virtù di questa ‘nuova amicizia’.

A Cerreto Sannita si prevede la presenza di circa cinquanta rappresentanti istituzionali provenienti dalle varie delle regioni e delle diverse ‘città della ceramica’ coinvolte, che il Comune di Cerreto Sannita sarà felice e orgoglioso di accogliere. Le città invitate, iscritte all’Associazione Italiana Città della Ceramica, sono: Campania – Cerreto Sannita, San Lorenzello, Calitri, Cava dei Tirreni, Vietri sul Mare, Ariano Irpino, Napoli Capodimonte; Basilicata - Matera, Calvello; Abruzzo – Castelli; Puglia – Grottaglie, Cutrofiano, Laterza, Rutigliano, San Pietro in Lama, Terlizzi; Calabria – Squillace. Inoltre, saranno presenti le città di Salerno e Gravina che hanno avviato l’iter per il riconoscimento di territori di antica produzione di ceramica.

Il programma del week-end cerretese sarà fitto di incontri, di momenti di convivialità con gli ospiti ma anche appuntamenti istituzionali durante i quali verrà formalizzare il ‘Patto di amicizia’. “Si tratterà di un momento molto importante per Cerreto Sannita e il contesto ceramista locale che si ritroverà al centro dell’attenzione nazionale di settore. – Ha affermato Lucio Rubano, vicepresidente nazionale dell’Associazione Italiana Città della ceramica – Lo scopo dell’incontro è quello di creare una rete di collaborazione tra le realtà meridionali di questo particolare mondo al fine di sviluppare intese e creare occasioni di sviluppo. Dalle città della ceramica può partire un percorso turistico che unisce i territori, gli usi, i costumi, le bellezze storico paesaggistiche sino all’enogastronomia di territori tanto diversi fra loro ma accomunati dalla tradizione ceramista”.

“Cerreto Sannita è felice di poter ospitare tanti rappresentanti istituzionali provenienti da tutto il Sud Italia che con la nostra realtà hanno in comune la lavorazione della ceramica. – ha sottolineato Claudia Meglio vicesindaco e assessore al turismo e alle attività produttive del centro cerretese – Sarà l’occasione per mettere in mostra il nostro tessuto produttivo ceramista, nonché la nostra ospitalità e la capacità recettiva della zona. Il Comune punta tanto sulla ceramica locale come volano di sviluppo per l’intero territorio e questo appuntamento sarà fondamentale in tal senso”.