Buona la prima per il percorso culturale che riscopre luoghi e spazi interiori nel segno di Calvino

San Michele di Serino (Av) – Il Parco Acquatico di San Michele di Serino è tornato ad essere vissuto, attraversato da oltre mille persone e da tre artisti, da musica e parole che hanno regalato al pubblico una nuova visione dell’Irpinia, riscoprendo una bellezza nascosta con il concerto in barca del cantautore Erio – Fabiano Franovich – anticipato dall’esibizione di Antonio Scafuri e concluso dal Dj Set di Nicola Martorano.

Dopo dieci anni di abbandono il lago artificiale è stato riaperto per l’evento “Sporgendosi dalla costa scoscesa”, primo capitolo del percorso culturale “Se una notte in Irpinia un viaggiatore”, che mette insieme sei comuni irpini per altrettanti racconti nel segno di Italo Calvino, di cui quest’anno ricorre il centenario dalla nascita.

Un impegno assunto dal Sindaco Michele Boccia, in dialogo con il Vicesindaco Antonio Delle Grazie, e con tutta l’amministrazione che ha condiviso questa volontà con il direttore artistico del progetto, Felice Caputo, supportando la sfida per far rinascere un luogo da troppo tempo dimenticato.

Si continua il 7 ottobre a Serino, in un altro luogo nascosto e bellissimo: a Palazzo Greco l’associazione Magnitudo ci accompagna in un nuovo capitolo – “Sul tappeto di foglie illuminato dalla luna” – che promette di essere un turbinio di sonorità e visioni, un momento assolutamente sperimentale, una festa felliniana tra elettronica e pratiche artistiche contemporanee che si intrecceranno alla musica tradizionale.

“Se una notte in Irpinia un viaggiatore”, è un progetto finanziato nell’ambito del “Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico, ed enogastronomico di portata nazionale e internazionale. Periodo di svolgimento giugno 2023 – maggio 2024″ a valere sui fondi POC Campania 2014-2020, linea strategica “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura”