Raduno provinciale sezioni di Avellino, Raduno provinciale sezioni di Benevento e inaugurazione della sede "Virgo Fidelis" con concerto della pace

Gli eventi si svolgeranno nel Santuario di Montevergine (in Mercogliano) in data 30 settembre 2023, nel Santuario Padre Pio (in Pietrelcina) in data 28 ottobre 2023 e nella chiesa SS. Filippo e Giacomo e/o altre località del comune di Ospedaletto d’Alpinolo in data 25 novembre 2023.

Nel corso degli eventi saranno presenti, di volta in volta, Autorità Religiose, Civili e Militari.

La cerimonia religiosa del 30 settembre sarà concelebrata da Don Antonio Dente – cappellano della Sezione; Mons. Vittorio Guerrillo- ultimo giorno di parroco ad Ospedaletto e, Mons. Bruno Gagliarducci- canonico presso il Pantheon di Roma e Cappellano militare, S.E. Don Riccardo Guariglia – Abate di Montevergine saluterà le Autorità ed i fedeli presenti.

Durante la Santa Messa verranno ricordati colleghi deceduti per servizio e/o altro nonché alcuni familiari ritornati alla casa del padre: C.re Ciro Alvino Medaglia d’Argento al Valor Militare (a cui è dedicata la Sezione)- Brig. Guido Mario Dente Fondatore e 1° Presidente- Lgt. De Vito Domenico- Brig. Lauro Pellegrino- Brig. Rega Maurizio- App. Calandini Domenico- App.