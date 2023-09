Identificato e denunciato l’autore del raggiro

Lauro - Personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lauro, a conclusione di una mirata attività investigativa ha denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino un 45enne del luogo, per il reato di truffa aggravata. All’identificazione dell’uomo si è giunti a seguito delle denuncia sporta in Commissariato da una donna, residente in Domicella, la quale dichiarava di aver subito una truffa in denaro, quantificata in circa 15.000 euro.

La stessa, nella circostanza, riferiva di essere stata contattata telefonicamente da un sedicente appartenente a Poste Italiane che, con artifizi e raggiri, riusciva a convincerla a farsi trasmettere i riferimenti ed i PIN del proprio conto corrente postale necessari per stornare una somma di denaro, da accreditare su altro conto corrente postale. Acquisiti i dati del conto corrente della donna, il truffatore riusciva ad accedere al conto della vittima sottraendo e versando sul proprio conto, in due prelievi separati, l’ingente a somma di denaro. Gli Agenti di Polizia, sulla base degli elementi acquisiti, coordinati dalla Procura della Repubblica di Avellino, sono riusciti però a risalire al responsabile dell’indebito accredito che è stato pertanto denunciato alla competente Autorità Giudiziaria.