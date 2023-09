Da venerdì 6 ottobre ripartono i corsi di formazione

TeSt-TeatroStage presentati venerdì sera, i nuovi corsi, con la prova aperta delle allieve dello scorso anno, grazie all’amichevole ospitalità della Libreria Caffetteria Ubik a Benevento.

Da venerdì 6 ottobre, ripartono, dunque, i laboratori di formazione per la recitazione e la performance artistica teatrale, curati da Monica Carbini, presso il Centro di Produzione di Accademia di Santa Sofia (Via Albergamo 4/6, Benevento) dove, da quest’anno, si svolgerà anche un cartellone di eventi e spettacoli con cadenza mensile, aperto al pubblico, il cui calendario verrà comunicato a laboratori avviati.

Le lezioni, con cadenza settimanale, da ottobre a maggio/giugno, si svolgeranno il venerdì o il giovedì dalle 19.30 alle 23. Oh 00, con possibilità di recupero il sabato pomeriggio.

I corsi di TeSt-TeatroStage, prevedono lezioni di recitazione, coreutica, narrazione, lettura espressiva, drammatizzazione, improvvisazione, sperimentazione scenica, dizione e vocalità, linguistica e fonetica, drammaturgia e cenni di storia del teatro, destinate ad adulti e ragazzi, impegnati un giorno a settimana per 3/4 ore, più eventuali recuperi, in un percorso artistico, socializzante e stimolante, sempre in equilibrio tra gioco, apprendimento, espressione della creatività, e scoperta di sé.

Sono rivolti a chi aspira a mettersi in gioco su un palcoscenico, a chi vuole imparare a gestire la propria emotività, a chi ama, o vuole scoprire e approfondire, i linguaggi del teatro, la letteratura, la recitazione, la scrittura teatrale, attraverso una pedagogia teatrale, destinata alle nuove generazioni e in grado di offrire competenze e opportunità ad adolescenti (over 14 anni) e adulti, desiderosi di ampliare i propri orizzonti culturali e arricchire il proprio cammino, umano e professionale.

Il progetto culturale TeSt-TeatroStage, contempla inoltre la partecipazione degli allievi a tutte le fasi di costruzione di uno spettacolo, approcciando figure professionali coinvolte anche “dietro le quinte”, nonché costanti e continue integrazioni, applicazioni o prove sul campo, dei progressi conquistati durante l’anno:

- Reading letterari, letture drammatizzate e performance nei luoghi pubblici e di socialità, nei centri artistici e culturali, musei, biblioteche, librerie, scuole, edifici storici, ambienti naturali, parchi e giardini.

- Incontri, master class, laboratori intensivi con artisti, autori e tecnici esperti del settore.

- Cineforum, retrospettive, rassegne tematiche o monografiche su autori o interpreti del teatro e del cinema.

- Stagioni e rassegne teatrali periodiche con artisti e professionisti di interesse nazionale e internazionale.

Per informazioni e iscrizioni, chiamare o inviare messaggi whatsapp: 348 3736087.

TeSt-TeatroStage è su Facebook e Instagram.