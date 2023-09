L’ingresso allo spettacolo è gratuito

La rassegna “Meraviglie – I sentieri dei sensi” va in scena a Conca dei Marini

Nel boschetto degli ulivi un tributo all’olio con musica e spettacoli

Salerno, 29 settembre 2023 – Dopodomani (domenica 1 ottobre) la rassegna “Meraviglie – I sentieri dei sensi” si sposta a Conca dei Marini. La cittadina della Costiera amalfitana ospiterà la seconda edizione della Festa degli Ulivi, a cura di Carlo Faiello. Location d’eccezione il boschetto degli ulivi, adiacente alla chiesa di San Pancrazio dove, a partire dalle ore 19,30 in tre diversi spazi del suggestivo boschetto, si articolerà una performance in cui si attuerà un armonico sincretismo tra teatro e musica. Protagonista dell’iniziativa sarà la Carlo Faiello Ensemble, composta da Carlo Faiello (voce e strumenti a corde), Marianita Carfora (voce), Monica Marra (voce), Monica Assante di Tatisso (voce), Antonella Misto (voce), Sasà Brancaccio (basso), Vittorio Cataldi (fisarmonica), Gianluca Mercurio (batteria), Pasquale Nocerino (violino). In particolare Monica Assante di Tatisso sarà la voce narrante, Marianita Carfora, Antonella Maisto e Eleonora Albanese saranno le “cuntatrici”, interpretando, di volta in volta, janare, sirene, scapillate. Per il concerto finale – che assume la valenza di un tributo alla valenza dell’olio – saranno al centro della scena le artiste Monica Marra, Maria Grazia Altieri, Eleonora Albanese, Veronica Balbi, Monica Feola, Maria Grasso, Paola Luongo, Natalia Mymrina, Francesca Romano Pagano e Roberta Maria Regina, che eseguiranno un ipno-cerchio percussivo con canti, incantamenti ed inni meditativi, accompagnati da balli popolari con tammorre e castagnette.

Lo spettacolo sarà anticipato, alle ore 17,30, da un laboratorio ludico-ricreativo per bambini dai 3 ai 12 anni. Farà da corollario all’iniziativa la degustazione di prodotti gastronomici locali.

La manifestazione “Meraviglie – I sentieri dei sensi” si avvale della direzione artistica di Alfonso Cavaliere edè finanziata dalla Regione Campania nell’ambito del progetto “Campania. Divina

L’ingresso allo spettacolo è gratuito.