Pietradefusi - Poco fa, i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano sono intervenuti a Pietradefusi per il decesso di un 56enne di San Giorgio del Sannio (BN).

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, per cause in corso di accertamento, sarebbe caduto da una scala mentre effettuava dei lavori.

Sul posto anche personale sanitario del 118.

Accertamenti in corso.