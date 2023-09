SI INIZIA IL 28 SETTEMBRE CON CAMPIONESSE E FORMATRICI CONI A COLLOQUIO CON LE SCOLARESCHE.

Ritorna “#Restart – Open Day Per lo Sport” iniziativa nata nel 2021 per volontà del Comune di San Giorgio a Cremano, ed organizzata dalla asd SportandFun di Giuseppe Pirozzi. Un evento ideato per aiutare le associazioni del territorio a riprendersi dal periodo del Covid, ma che anno in anno si ripete diventando ormai un appuntamento fisso dal grande impatto sia promozionale che sociale. Questa terza edizione, che vede il coinvolgimento di 5 istituti scolastici e ben 25 asd tutte del territorio, si aprirà all’insegna delle donne: giovedì 28 settembre testimonial femminili incontreranno a Villa Bruno i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado per parlare di parità di genere nello sport e nella vita. All’incontro, dal nome “Donne a Centrocampo”, interverranno il presidente regionale di Sport e Salute Francesca Merenda, la campionessa di pugilato Angela Carini, la nuotatrice campionessa paraolimpica Immacolata Cerasuolo, l’ex ginnasta e formatrice Coni Loredana Franco, la campionessa di pattinaggio Gabriella Ragosta e la campionessa di judo Giulia Caggiano. L’evento proseguirà sabato 30 settembre al Campo Raffaele Paudice, con un torneo di calcio giovanile dedicato alle categorie 2014, 2015,2016. La grande festa finale è in programma domenica 1 ottobre in via Manzoni. La strada principale di San Giorgio a Cremano si animerà dalle 9.30 con la presenza di trampolieri, spettacoli, ed esibizioni delle diverse discipline sportive promosse dalle Asd che hanno aderito all’iniziativa.

Dichiarazione Sindaco Giorgio Zinno:

“Accogliamo con favore anche quest’anno #Restart, l’evento che pone l’attenzione sulle realtà sportive del nostro territorio ma anche sull’importanza dell’attività fisica come elemento per favorire il benessere individuale e della comunità. Quest’anno poi, il tema dell’incontro con gli studenti é incentrato sulle pari opportunità e quindi sul valore delle donne anche nello sport. Le testimonianze di campionesse che racconteranno le loro esperienze e di formatrici del Coni a cui poter porre domande, rappresentano il valore aggiunto di questa iniziativa.”

Programma

Giovedì 28 settembre DONNE A CENTROCAMPO

Villa Bruno ore 9:30

Sabato 30 settembre TORNEO CALCIO GIOVANILE

Campo Raffaele Pudice dalle ore 15:00

Domenica 1 ottobre Via Alessandro Manzoni dalle 9:30 alle 14:00