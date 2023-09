Il Campionato nazionale di cottura di bistecca con l’osso

Cillo e la filiera Sannio sul podio del The Golden Steak

Il Sannio è sul podio delle carni: il team Cillo – composto da Sabatino Cillo in qualità di fornitore, la figlia Tanya alla brace e lo chef Vincenzo Vigliotti al taglio e impiattamento – ha conquistato il terzo posto al Golden Steak 4.0, il Campionato nazionale di cottura di bistecca con l’osso. La quarta edizione si è svolta sabato 23 e domenica 24 settembre in Toscana, presso il Castello di Monteriggioni, nella magica piazza Dante Alighieri. A tenere alto il prestigio delle carni sannite la Marchigiana, la Frisona e la Schiava nera, che hanno fatto ancora valere tutta la loro qualità.

Ha espresso grande soddisfazione il maestro macellaio Sabatino Cillo: “Per essere la prima partecipazione è stato un grande risultato nonché una bellissima esperienza. Giornate ricche di sacrifici, tensioni, ansie e determinazione negli occhi di tutti, ma soprattutto ricche di passione per il nostro mestiere e che ha dato grande visibilità a tutta la filiera delle carni nel Sannio e al grande lavoro che fanno gli allevatori del territorio”.

Il Golden Steak, nato dall’ispirazione di Christian e Mario, due autentici maghi della griglia del Rifugio della Bistecca di Camerana, è molto più̀ di un semplice concorso culinario: è un vero e proprio tributo alla tecnica della grigliatura. La loro passione per la carne ha trasformato la cottura di una bistecca in un’arte sofisticata che richiede competenza e conoscenza per raggiungere la perfezione. In questa quarta edizione, gli aspiranti maestri della griglia hanno avuto l’opportunità̀ di dimostrare il loro talento e la loro abilità nella selezione delle carni, nella grigliatura precisa e nella cottura impeccabile di tre tagli presentati insieme ai loro fornitori di fiducia.

Sabatino Cillo ha voluto infine ringraziare “chi ha creduto in noi, i creatori dell’evento e chi ci ha dato la possibilità di poter partecipare. Un grazie ai nostri allevatori per il loro impegno continuo, a tutto lo staff e agli amici della Cillo che ci sono sempre vicini”. Il prossimo appuntamento con la pluripremiata macelleria-braceria sarà al Sud Motor Expo che farà tappa a Benevento, in piazza Risorgimento, sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre: griglia e motori combo perfetta, il tutto accompagnato come sempre dallo storico motto “Non accettare carne dagli sconosciuti”.