Alla Casina del Principe “Come fiori a seccare, note e parole”

L’evento culturale si è tenuto nella serata del 27 settembre

Si è tenuto questa sera, presso la Casina del Principe di Avellino, l’evento culturale “Come fiori a seccare, note e parole”, di e con Antonella La Frazia e Ciro Maria Schettino.

Ad organizzare la manifestazione Archeoclub d’Italia Avellino, con la partecipazione dell’Accademia dei Dogliosi.

Ha arricchito la serata la mostra dell’artista Raffaele Della Fera. Nato a Calabritto (Av) il 26 Giugno 1954, sin dall’infanzia manifesta una forte passione per il disegno e la pittura che lo porta a ritrarre amici e parenti, oltre che a fermare sulla tela scorci e paesaggi della sua terra. Completati gli studi, dalla seconda metà degli anni ’70 si dà con fervore alla pittura ed al teatro, suo altro grande amore. Fonda il gruppo teatrale avellinese del “CLAN H”.

Nel 1984 vince il Primo Premio Assoluto Nazionale di narrativa “Incontri con Arte e Cultura” con il racconto “Oscar degli Specchi”.

Nel 2010 pubblica una racconta di poesie dal titolo “Naufragi e naviganti – la colpa e la ragione”, volume con il quale è insignito del Premio Cultura “Don Giuseppe Morosini” e del Premio Mario Conti di Firenze.

Come pittore, in oltre trent’anni di fervida attività ha esposto le sue opere in numerose città italiane e all’estero, sia in mostre personali che collettive.

Durante l’evento è stato inoltre proiettato il video “la storia della Casina del Principe” a cura del professore Geppino Del Sorbo.