L’incontro a Salerno il 2 ottobre al Mediterranea hotel

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del segretario cittadino di Salerno in Azione Donato D’Aiuto e del Segretario Provinciale di Salerno in Azione Gigi Casciello :

“Questo non è il tempo per una questione-cattolica nella politica italiana, di una collocazione specifica dei cattolici, quanto di dare una risposta ad una domanda che resta fondamentale: l’essere cattolico aiuta a trovare risposte vere nell’impegno politico, oltre ogni sovrastruttura ideologica alle urgenti istanze ed esigenze dell’uomo e delle comunità partendo da ciò che più di ogni altra cosa richiama un cattolico, il rapporto autentico con la realtà? A questa e ad altre domande cercheremo di dare risposte nel confronto che abbiamo promosso per lunedì 2 ottobre all’hotel Mediterranea di Salerno alle ore 17 tra i parlamentari on. Mara Carfagna, presidente nazionale di Azione, l’on. Elena Bonetti, l’on. Giuseppe Castiglione, l’on. Antonio D’Alessio, l’on. Mariastella Gelmini e alcuni autorevoli rappresentanti del mondo cattolico come Giuseppe Gallozzi (Per le Persone e la Comunità), Maria Vittoria Lanzara (Azione Cattolica), Carmine Pacente (Comitato europeo delle relazioni), Rocco Pacileo (Meic), Stefano Pignataro (Fuci), Roberto Tuorto (Banco Alimentare). Coordinerà i lavori Gigi Casciello, segretario provinciale di Azione e parteciperanno dirigenti nazionali, regionali, provinciali e cittadini di Azione. Siamo certi che la partecipazione sarà numerosa.”