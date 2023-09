Il consigliere Luise inaugura i nuovi pullman

Castel Volturno - “Promessa mantenuta”. Sono queste le parole con cui il consigliere comunale Antonio Luise ha inaugurato i nuovi pullman che, a partire da ieri, 25 settembre, sono disponibili per il trasporto pubblico dei cittadini e turisti di Baia Verde.

Luise, assieme all’assessore Giuseppe Maisto, il quale ha collaborato per la realizzazione del servizio, attraverso un video esplicativo hanno mostrato alla comunità come accedere al trasporto: basterà acquistare il biglietto sull’apposito sito oppure direttamente a bordo e obliterarlo. Inoltre, ad ogni fermata è presente una tabella che indica gli orari della tratta giornaliera. Le linee disponibili sono due: la prima che parte da Mondragone e si ferma a Pinetamare e viceversa; la seconda parte da Napoli e arriva a Mondragone. Ogni linea fa quattro corse giornaliere ad intervallo di circa un’ora. A grande sorpresa, i pullman non passeranno solo per Baia Verde, ma anche per la località di Destra Volturno, fino al Caseificio “Spinosa”. Dunque, un obiettivo importante raggiunto assieme all’avvio dei lavori per il funzionamento delle fogne vicino agli attraversamenti pedonali.

“Sono felicissimo - afferma Luise - nell’annunciare ai cittadini che il servizio trasporti è attivo. Erano quarant’anni che non accadeva una cosa simile a Baia Verde. Sono soddisfatto: abbiamo aumentato il numero delle tratte, abbiamo reso possibile un trasporto libero per giovani e adulti. I pullman sono nuovi e quindi chiediamo la massima collaborazione ai cittadini utenti di conservare lo stato delle vetture -. È stata un’impresa dura - continua - poiché non è sempre facile ottenere le diverse autorizzazioni. Quindi ci tengo a ringraziare tutto lo staff di ‘Air Campania’ nella persona dell’ingegnere Petronelli, il corpo dei vigili urbani, l’architetto Pirozzi e il nostro sindaco Luigi Petrella che sin da subito ha sposato la mia idea. Tutto questo è la dimostrazione che con impegno e costanza, ma soprattutto con amore per la propria città, ogni cosa è possibile. Andiamo avanti per fare sempre meglio, sempre di più”.