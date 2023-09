Il Vicepresidente Schinas in Costa d'Avorio, Guinea e Senegal

Il Vicepresidente Schinas ha avviato oggi una missione di sensibilizzazione in Africa occidentale, in particolare in Costa d’Avorio, Guinea e Senegal, per discutere della cooperazione regionale e bilaterale in materia di mobilità e di migrazione. Oggi il Vicepresidente è ad Abidjan, in Costa d’Avorio, per una serie di incontri con il re del popolo N’Zima-Kotoko della Costa d’Avorio, Awoula Tanoe Amon, il Primo Ministro Patrick Achi, il Ministro dell’Interno e della sicurezza Vagondo Diomandé e altri membri del governo. Più tardi, sempre oggi, visiterà Conakry, in Guinea, per incontrare il governo di transizione.

Domani il Vicepresidente si recherà a Dakar, in Senegal, dove incontrerà il Presidente Macky Sall, il Primo Ministro Amadou Ba, il Ministro degli Interni Antoine Diome e Annette Seck, Ministra dei Senegalesi all’estero. Il programma si concluderà con una visita in loco alla divisione senegalese di lotta contro il traffico di esseri umani.

La missione di sensibilizzazione fa seguito all’annuncio della Presidente von der Leyen di un piano in 10 punti per Lampedusa in risposta al recente aumento del numero di arrivi irregolari in Italia. L’obiettivo è anche quello di rafforzare la cooperazione tra i paesi di origine e quelli di transito, intensificando gli sforzi comuni volti a contrastare il traffico di migranti e a prevenire la perdita di vite umane in mare, continuando al contempo ad affrontare le cause profonde della migrazione grazie a partenariati più forti.