“La situazione nell’Alta Valle del Calore è critica”

“La Campania continua ad essere afflitta dalla grave carenza di medici di base, in particolare nelle aree interne. Questa mattina ho inviato una lettera al Direttore Generale dell’ASL Salerno e al Direttore Generale della Direzione Tutela della Salute per richiamare l’attenzione sui gravi disagi che sono costretti a subire i residenti della Valle del Calore, del Cilento e Alburni. Ho recentemente appreso della decisione di un altro medico di base designato per il territorio in questione di rimettere improvvisamente l’incarico lasciando in emergenza sanitaria i cittadini dell’Alta Valle del Calore e i centri di Laurino e Bellosguardo” . Dichiara il presidente della commissione Aree interne e capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano.

“La situazione è insostenibile, soprattutto con l’avvicinarsi della stagione invernale e della richiesta di vaccinazione influenzale, effettuata in massima parte proprio dai medici di base. Ho sollecitato – conclude Cammarano - un intervento urgente per affrontare, con misure immediate e concrete, questa emergenza nelle aree interne e le criticità determinate dall’assenza di assistenza sanitaria per i cittadini dell’Alta Valle del Calore, per i quali è a rischio la tutela della salute”.