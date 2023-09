Il 7 ottobre appuntamento in sede per l’Accademia Concorsi Militari

Avellino – Il 7 ottobre appuntamento in sede per l’Accademia Concorsi Militari in via Capozzi n. 28, di fronte all’ingresso della ASL AV2. La giornata è dedicata ai giovani delle ultime classi superiori o fuori dal percorso di studi, che intendano sapere di più sulle opportunità offerte dai Concorsi e sui requisiti richiesti.

I Concorsi Militari rappresentano da anni il principale canale di inserimento lavorativo presso la Pubblica Amministrazione, sia per numero di posti complessivamente ammessi a concorso che per la varietà e i diversi livelli di opportunità proposte.

Da oltre 15 anni, L’Accademia Concorsi Militari di Avellino, che organizza l’evento in collaborazione con Officina 2.0di Avellino, che cura la preparazione atletica, mette a disposizione dei propri allievi una lunga esperienza specialistica per la preparazione ai Concorsi nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia.

Tante sono le opportunità di carriera in divisa. Oltre ai concorsi per agenti, agli allievi del V° anno degli Istituti Superiori, ormai prossimi alla Maturità, sono riservati i concorsi per Accademia Ufficialie Scuole Sottufficiali, che offrono un lavoro prestigioso, una brillante carriera e il conseguimento di una laurea Triennale o Magistrale.

Durante l’Open Day, sabato 7 ottobre, dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00, presso il Centro di Preparazione in Via Michele Capozzi, 28 – Avellino (di fronte all’ASL AV2), dopo un rinfresco di benvenuto, lo staff di docenti e tutor dell’Accademia sarà disponibile a illustrare le reali opportunità di lavoro dei concorsi militari che vengono pubblicati ogni anno per Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Penitenziaria e per fornire tutte le spiegazioni sulle caratteristiche dei diversi Concorsi Militari e di Polizia, i requisiti per parteciparvi e i titoli di studio universitari conseguibili. E comunque alle 10,00 e alle 16,00 la squadra dei docenti illustrerà il contenuto dei corsi distinti per materie.

Durante la giornata agli intervenuti sarà offerto un buono sconto da applicare in caso di inscrizione ai corsi. In più sarà possibile prenotarsi per lezioni di prova gratuite.