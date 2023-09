Ancora una volta un irpino viene premiato in uno dei più importanti concorsi fotografici del mondo, parliamo dell’edizione 2023 dell’ IPA – International Photography Award USA di Los Angeles. Il fotografo Diego Marinelli è stato premiato con l’” Honorable Mention ” nella categoria Advertising Food & Beverage. Le foto sono state inoltre nominate “Official Selection” in attesa di altre possibili premiazioni nella serata ufficiale di New York del 15 ottobre. Nella recente installazione fotografica organizzata in contemporanea all’ultima edizione del Fiano Festival , Diego Marinelli aveva esposto un’anteprima del progetto premiato a Los Angeles. Le foto premiate ritraggono vini irpini con temi che si ispirano alle peculiari note olfattive e gustative dei vini stessi, con riferimenti al territorio dell’Irpina e al suo valore storico culturale.