Video da Tik Tok. Borrelli: “Episodio in fase di verifica. Troppa violenza e troppe armi in giro. Serve repressione.”

Un uomo anziano discute con un ragazzo che si trova dall’ altro lato del bancone. L’uomo porge al giovane un foglio e quando il ragazzo si sporge per raccogliere il pezzo di carta, l’anziano gli punta un coltello alla gola. E’ ciò che si vede in video pubblicato su Tik Tok e che diversi utenti hanno segnalato al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

Secondo le fonti l’episodio si sarebbe verificato nel centro analisi a Trentola Ducenta.

“Abbiamo inoltrato il filmato alle forze dell’ordine affinché si verifichi quanto è accaduto e si prendano provvedimenti.”- dichiara Borrelli – ”C’è in giro troppa violenza e con troppa facilità si fa ricorso alle armi. Servono più controlli e più severità. Chi aggredisce, chi minaccia, chi viene trovato in possesso di armi, non pu’ più farla franca o cavarsela con poco.”