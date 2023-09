Ue: Cittadini e organizzazioni invitati a esprimere il loro punto di vista su Erasmus+ e a plasmare il futuro del programma

La Commissione ha avviato oggi una consultazione pubblica per raccogliere i pareri di cittadini e organizzazioni su Erasmus+

La Commissione ha avviato oggi una consultazione pubblica per raccogliere i pareri di cittadini e organizzazioni su Erasmus+, il programma faro dell’UE per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport.

La consultazione pubblica aiuterà la Commissione a raccogliere informazioni sui risultati delle novità introdotte nell’attuale generazione del programma, come le università europee, i centri di eccellenza professionale e le accademie degli insegnanti Erasmus+. Fornirà inoltre informazioni sui progressi delle misure messe in atto per rafforzare l’inclusione e migliorare la semplificazione. Infine, mira a raccogliere suggerimenti sul futuro programma e opinioni in merito alla resilienza e flessibilità del programma e al suo contributo nell’affrontare le sfide sociali.

La consultazione pubblica, che fa seguito all’invito a presentare contributi del 2022, contribuirà alla valutazione dell’andamento complessivo del programma Erasmus+, che si baserà su cinque criteri: efficacia, efficienza, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell’UE. Contribuirà inoltre alla valutazione intermedia del programma in corso (2021-2027) e alla valutazione finale del programma precedente (2014-2020).

Parallelamente a questa consultazione, ai fini della valutazione verranno raccolti dati anche mediante indagini, interviste, studi di casi, analisi dei dati e analisi dei social media.

La consultazione è disponibile in tutte le 24 lingue dell’UE e durerà 12 settimane, fino all’8 dicembre 2023. Maggiori informazioni sono disponibili qui.