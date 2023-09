Impiegate pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Campania

Avellino - Disposti dalla Questura nel Comune di Avellino proseguono i servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione dei reati in genere ed in particolare a prevenire furti in appartamenti a seguito di determinazione assunta in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Avellino Dr.ssa Spena, finalizzato a promuovere l’azione di coordinamento per l’attività di prevenzione delle Forze di Polizia verso i reati predatori. L’adozione dei citati servizi posti in essere nelle giornate di martedì e mercoledì, mediante posti di controllo lungo le arterie principali e secondarie dell’intero territorio comunale con particolare attenzione al centro cittadino, hanno visto l’impiego oltre che dei normali dispositivi di controllo, di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Campania ed hanno consentito di conseguire i seguenti risultati:

persone controllate 174 delle quali 22 con precedenti di polizia;

veicoli controllati 114

contestate due infrazioni al Codice della Strada.

I servizi proseguiranno con cadenza regolare anche nei prossimi giorni.