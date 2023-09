L'impresa sta attraversando difficoltà finanziarie

La Commissione europea ha approvato, in conformità delle norme dell’Unione sugli aiuti di Stato, una misura del valore di 109,9 milioni di € per fornire un urgente sostegno di liquidità a Sorical S.p.A.

Sorical, interamente controllata dalla Regione Calabria e incaricata della concessione per la fornitura di servizi di acqua potabile e di acque reflue nella regione, è l’unico fornitore regionale di servizi idrici integrati. L’impresa sta attraversando difficoltà finanziarie.

L’obiettivo della misura è fornire a Sorical le risorse necessarie per far fronte al fabbisogno urgente e immediato di liquidità fino alla fine del 2023. Sorical fornisce un servizio essenziale di interesse economico generale nella regione Calabria, che non può essere fornito a breve termine da un altro concessionario. L’aiuto per il salvataggio assumerà la forma di un prestito. L’Italia si è impegnata a presentare entro sei mesi un piano di ristrutturazione dell’impresa al fine di renderla redditizia a lungo termine. Tale eventuale ristrutturazione verrebbe sottoposta alla valutazione e all’approvazione della Commissione.

La Commissione ha valutato la misura sulla base delle norme dell’Unione sugli aiuti di Stato, in particolare degli orientamenti della Commissione sugli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione, che consentono agli Stati membri di salvare imprese in difficoltà, a condizione che le misure di sostegno pubblico siano limitate nel tempo e nella portata e contribuiscano a un obiettivo di interesse comune. La Commissione ha constatato che la misura contribuirà a garantire la continuità dei servizi di approvvigionamento idrico, nell’interesse della popolazione calabrese. Allo stesso tempo le condizioni rigorose cui il prestito è soggetto ridurranno al minimo le eventuali distorsioni della concorrenza risultanti dall’aiuto per il salvataggio. Su queste basi la Commissione ha approvato la misura in conformità delle norme dell’Unione sugli aiuti di Stato.

La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.108998 nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione una volta risolte eventuali questioni di riservatezza.